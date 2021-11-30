藝人陶大宇因翻唱劉德華《倒轉地球》近日成日話題人物，一段他早前在內地商演的片段，近日在社交媒體被翻叮爆紅，片中他以獨特的叫喊唱腔，以及水撥式揮手，重新演繹劉德華的《倒轉地球》，令網民嘖嘖稱奇。



👉謝霆鋒內地真人騷講英文極流利被讚勁 12個英文超晒班的香港藝人

其實這並非陶大宇首次翻唱《倒轉地球》，過去在不同商演，甚至在夜店演出，都有翻唱，不時興奮地大幅度揮手，及以大聲叫喊，在高音歌詞更因唱到忘我而走音。不過觀眾仍然十分捧場，不斷歡呼打拍子。片段被翻出來之後，網民笑言他唱的已經不是《倒轉地球》，而是《爆炸地球》，更指他的是宇宙級唱腔。

陶大宇在2021年年尾突然彈起，不少網民都替他可惜，因為不能推他上叱吒。其實香港也有不少另類的樂壇奇蹟、一曲封神的歌手。

👇👇👇按圖看9個香港另類樂壇奇蹟👇👇👇

+ 6

👉造星IV︱最該&不該淘汰10位參賽者 方方一面倒負評 阿妹最可惜

雖然陶大宇唱得騎呢又搞笑。不過反而在內地爆紅，網民網民都大讚其幽默詼諧的台風，直言「睇上癮」、「真減壓」，更有人開始模仿他唱歌，成為抖音熱門。大家覺得樂壇是否欠他一個交待？不知道原唱劉德華看了，又有甚麼反應呢？

同場加映：69歲尊龍近照曝光現肚腩！15個年輕時超靚仔男星 誰似食了防腐劑

曾拍過《末代皇帝溥儀》的尊龍近十多年鮮有公開露面，不過近日網上流傳尊龍參加宴會的近照。當年時美男子的他，今年雖然69歲蒼老了不少，還有個大肚腩，但也有網民認為已年近七十的他保養算得宜，隱隱也流露出點點星味。其實很多香港明星後生時，都是高質小鮮肉，你也許想不到，梁朝偉都MK過。👉即睇15個年輕時超靚仔男星👈