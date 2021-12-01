【全民造星4／全民造星IV】《全民造星IV》早前完成60強淘汰賽，參賽者中年紀最小、16歲的曾業喬（燒賣）亦在名單之上。燒賣所屬的B組導師梁祖堯直言淘汰燒賣是因為其家人不支持，及參賽會耽誤其學業。賽果一出再次引來不少網民熱議，有連登網民發文直言燒賣的淘汰絕對跟其父母有關，又指從她身上「完全睇到父母對子女影響」。



《全民造星IV》早前完成60強淘汰賽，參賽者中年紀最小、16歲的曾業喬（燒賣）亦在名單之上。（節目截圖）

屬於B組的燒賣，其導師梁祖堯直言淘汰她的原因，主要是認為參賽造成她學業上的耽誤、以及其家人不支持她，加上許多決定例如走堂均需得到家長同意，始終節目組並非她的監護人，難以令她順利參賽。梁祖堯最後亦安慰燒賣道會繼續教她，又表示她未來的道路還有許長。

燒賣淘汰原因惹網民猜測

對於梁祖堯所說的理由，有網民認為是梁祖堯的借口、認為他前言不對後語，以同樣的理由選擇及淘汰燒賣。不過有更多網民則認為看來燒賣的父母真的相當反對，猜測燒賣需跟節目私下夾好，參加完此回合後便以被淘汰之名退出比賽，讓結局較好來好去。

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鑑於燒賣曾在節目中提到其兄長讀書成績一般，因而成為家中唯一希望，又指今次家人讓她參賽的條件，就是要考試全科合格及其中三科考取全班前十名。因此不少網民將燒賣被淘汰的矛頭直指燒賣父母，認為他們不給予燒賣支持及思想守舊等。又將TVB選秀節目《聲夢傳奇》中，與燒賣年齡相若的姚焯菲（Chantel）則「同歲唔同命」，因為其父母的全力支持，而成功踏上演藝之路。

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不過亦有網民持相反意見，認同16歲之齡確實應專注學業，而且未來還有許多時間，就算遲一點再發展亦不算太遲。

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ＶiuTV《全民造星IV》播放得如火如荼，早前60強比賽終告一段落，在播放的這三星期內，節目不時成為大眾茶餘飯後的話題，一眾參賽者的去留經常引起網民激烈討論。今次為大家整合60強賽事期間，網民最不滿的6大劣評位，為節目來個中期檢討！

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