俗話說「該死唔使病」，雖然每人都終須一死，但如果上天在你最幸福的時候，突然宣布你只能活多幾個月，你又能否欣然接受？近日，韓國節目《實話探查隊》播出一個名為「晚生子媽媽的SOS」特輯，事主是一名59歲的媽媽，現時癌細胞擴散全身，醫生都說她隨時都會死。而她最不捨的，就是一對分別只有10歲及8歲的女兒。



故事的主角崔淑賢

癌細胞擴散至全身

現年59歲的崔淑賢（譯音），2020年3月發現患癌。最初，她患上的是乳癌，但之後，癌細胞擴散至肝、肺、骨髓、腦。醫生亦已經束手無策，讓她和家人都要有心理準備，指她的生命隨時都會走到盡頭。

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願望：想看到女兒讀中學

雖然醫生已經宣布她已經「無藥可救」，不過，崔淑賢並沒有放棄與癌細胞的鬥爭，原因只因為她的一對寶貝女兒，她們現年分別是10歲和8歲。因為自己生病的緣故，丈夫實在無力同時照顧自己和兩名女兒，所以，女兒自去年5月起，被送往保育設施暫住。即使自己的身體有多不適，崔淑賢每個周末都會堅持與丈夫一同去接女兒回家，爭取與她們一起相處的時間。被問到她現時最希望的是甚麼時，她哭著回應：「最想可以撐到兩名女兒讀中學。」

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兩名女兒都是領養

上文提及，崔淑賢的兩名女兒只有10歲及8歲，而崔淑賢則是59歲，豈不是崔淑賢49歲時才生第一貽？！事實上，兩名女兒都非崔淑賢和丈夫親生，他們是在大女兒7個月（2013年）、及二女兒23個月（2016年）的時候，將她們領養。崔淑賢表示，原本打算領養了她們，就一定要好好照顧她們。但自己卻突然生病，所以對她們感到十分愧疚。

說起對女兒的愧疚感，崔淑賢忍不住落淚。

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急需輸血

近日，因為癌症治療的影響，令崔淑賢的身體喪失了止血功能，所以每次進行治療之後，都需要輸血。不過，由於崔淑賢的血型比較特殊，所以醫院方面未有足夠的存庫，需要由家屬親自尋找有心人捐血。崔淑賢的丈夫於網上論壇發帖尋人，很快就收到不少人的回復，暫時解決了當下之急。接受了一班有心人的幫助後，崔淑賢都非常感激他們，表示「既然接受了別人的輸血，我怎麼可以這麼快就死？我一定會繼續努力對抗癌魔」。

崔淑賢的故事播出後，不少網民紛紛留言支持她，表示「被您的母愛感動了」、「現在這麼多新聞說父母如何虐待自己的親生兒女，但您卻願意以如此善良的心對待兩名不是親生的孩子，很尊敬您」、「這麼好的人一定要長命百歲」。

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