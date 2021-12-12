聖誕節快到了，與心儀的對象曖昧了一段時間終於要展開初次餐廳約會。天啊，內心的小鹿已經撞牆撞到頭冒星星。曾經幻想無數次的甜蜜約會要來了，這不僅讓你們的關係跨進一大步，而且將會決定你們是否還會有第二次約會。



內心是不是有點忐忑但又有些迫不及待呢？小編整理了男生在第一次餐廳約會時需注意的小細節，好讓你們倆擁有美好的約會。

1. 若想約心儀的她，記得一定要提早提出邀約，5-7天前是最佳時機。太遲約她，不僅會讓女生沒心理準備，而且還會顯得你沒誠意，感覺這約會是臨時才決定的。

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2. 雖然說不能以外表來評斷一個人，但是外觀確實很重要，而且這是你們是第一次見面，一身乾淨的打扮絕對可以為你加分。不必像穿搭博主一樣穿得很時髦，一件簡單的襯衫搭配球鞋，乾淨的臉龐整齊的頭髮，儘量表現出自己的最佳狀態，這也表明你很重視這場約會。

3. 第一次約會為了盡顯紳士，你可以充當她的司機，提早將車子裏內清理乾淨，女生坐入你乾淨的車也不會覺得不舒服。接送她時記得一定要只要提前 15 分鐘到達，這是一種禮貌，也為你們第一次約會有個好開始。

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4. 初次約會餐廳很重要。嘈雜、沒冷氣、需要排長龍的餐廳一一拒於門外，怎能讓打扮得漂漂亮亮的女生，汗流浹背的等。為了安全起見，預約位子是最安全，你也能在預約位子時特別註明選擇靠裏面的位置，不必擔心嘈雜的環境聲影響聊天。

5. 當拿到菜單時，可以先讓女生點餐。如果她拿不定主意，推薦餐廳裏必點的食物。另外，對服務員的態度一定要好，人家遞來的東西可以微笑接過或者說聲謝謝，這些小細節可以顯示你的修養。

6. 在等待上菜過程，千萬別玩手機。應趁這個時候開啟話題，尋找一些生活化的話題，比如旅行、美食、星座。為了避免冷場，你也能偶爾展現出幽默風趣，或者說些笑話逗來逗她開心。只要她心扉打開了，就能更深入了解她。

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7. 上菜後，兩人一起開動。在吃的過程過聊天是在所難免。你應等女生咀嚼完後再開啟話題。另外當你的嘴巴里還有食物時，一定要吞下才開口說話，難道你想她看着你滿口食物的嘴巴說話？儘量與女生同步吃完，不然女生會顯得不自在。

8. 買單這也是一門學問。你可以在趁女生上廁所時，或者以上廁所為藉口把賬單給提前付了。若是女生說要AA制，不妨讓女生請喝飲料。這又是多了一個相處的機會。

別小看一頓飯，這裏有非常多的小細節要注意的。透過這次約會女生還會觀察你是不是適合發展下去成情侶的人選，無論如何都要盡全力做到最好才能給她留下好印象。

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