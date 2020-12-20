放屁是正常的生理反應，可是若它一旦伴隨聲音或氣味出現，在公眾地方還是會引起旁人白眼的，若正跟心儀男神女神見面，就更尷尬非常。究竟應否為免出糗而忍屁？忍屁又有否有壞處？屁的成因又是甚麼？台灣網紅《77老大》於YouTube拍片為大家詳細拆解屁，更提供各種屁的解決方案，好讓大家除了在日常生活之外、尤其在重要時刻如約會時，不怕再因屁出「臭」又出糗。

原來忍屁壞處多多？（網上圖片）

77老大畢業於台灣長庚大學中醫系，擁中醫師背景的他經常在YouTube上分享健康知識，已有65萬人訂閱其頻道。早前於其YouTube頻道為大家拆解放屁！除了分析各種臭與不臭的多屁成因及解決方案外，亦提醒大家忍屁成功率不但只有4成、更壞處多多！👇👇👇點圖睇放屁分析及忍屁壞處👇👇👇

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同場加映：網民熱議 10個死場適合DONKI/壽司郎開分店

今年疫情反覆，影響本港零售業及消費，不過在另一邊廂卻有一些品牌逆市擴充，例如日本過江過龍驚安之殿堂DON DON DONKI（下稱DONKI）及連鎖迴轉壽司店壽司郎（Sushiro），分店越開越多的同時，人龍卻從沒減少，因此被網民封為「死場救星」。

近日就有連登網民發起集思，討論香港有甚麼「死場」值得推介給DONKI及壽司郎，好讓大家省卻排隊時間之餘，亦能同時救市！

👇👇👇點圖即睇網民熱議的10個死場👇👇👇

仲有其他死場建議！點擊睇全文：死場救星｜DONKI/壽司郎新店開邊度好？網民熱推10個死場救市