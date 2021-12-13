政府官員貪污，加上無良奸商為了節省成本，19名孩子及4名成年人的生命，就此失去......近日，韓國節目《環環相扣的老故事》第3季播放「海洋樂園夏令營大火事件」特輯，重提這宗令韓國上下舉國憤怒的慘劇。事發於1999年6月30日，一幢3層樓高的夏令營宿舍發生大火，導致1名5歲小孩、18名7歲小孩以及4名成年人罹難。



當年的火災災場炅照片，可見建築物燒至傾側。（網上圖片）

事發經過

1999年6月30日凌晨0時30分，韓國京畿道華城郡的「C LAND青少年修練院」（又名海洋樂園）的一幢3層宿舍發生大火，造成19名孩子及4名成年人死亡。不少倖存者憶述當時的經過，都表示「火勢蔓延得異常地快」，加上大樓在火警發生後停電，而接近500名孩子都在睡夢中驚醒，都令逃生更加困難。

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人為原因1———301號房的老師去哪裡了？

為何301號房的死者，只有18名孩子，而沒有任何成年人？這意味著發生火警時，該房間內根本沒有老師。而別的房間的孩子，之所以能大部分順利逃出，都是全賴有老師協助。民眾質疑，301號房的孩子被活生生地燒死，大部分責任，都在老師身上。

起初，該幼稚園的校長解釋，當時4名老師都在314號房（301號的對面）與攝影師開會，並且有定時去確認孩子狀況。不過，警方再查問其他老師的時候，終於有人說出真話——老師們在大樓外的空地聚餐、喝酒。不過，由於當時大樓沒有任何CCTV，所以到底校長的話還是老師的話才是真話？無從確認！

現場留下了相信是當時老師聚餐的痕跡／MBC新聞

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人為原因2———建築結構完全不合格

火災發生之後，宿舍大樓變得面目全非，只有1樓仍然維持正常面貌，2、3樓原來只是一個個貨櫃堆砌而成的非法建築物。在一般的情況下，貨櫃只能用來作臨時的加建物，例如在地盤工作用作臨時辦公室。令人更生氣的是，這些貨櫃都沒有額外熔接，只是用了一些矽膠作基本的連接，完全沒有加上混凝土、鋼筋等建築必需材料。除此之外，這幢大樓的屋頂，竟然只是由一層發泡膠製造。這些建築上完全不合格的原因，解釋了為甚麼火勢會迅速蔓延。事後，樂園負責人被拘捕，解釋「一切只是為了省錢」。

除了建築上有問題之外，樂園負責人亦被揭發選用無牌公司安裝宿舍內的電力裝置。另外，宿舍內的防火設施全部都是不良品。而火警鐘不響的原因，竟然是因為「怕有孩子開玩笑所以事先把它關掉」。

發生火災後的宿舍／《環環相扣的老故事》截圖

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人為原因3———政府官員貪污

警方調查後，發現原來樂園的所有建築設計圖、政府許可證，都是偽造的，揭發樂園負責人與華城郡廳的官員有不道德交易。而且，政府在調查2天之後，就指起火原因，是301號房內的蚊香燒著了衣物所致，不禁令人懷疑政府有意隱瞞一些更大的秘密。

「蚊香」竟是起火原因？／《環環相扣的老故事》截圖

最終，樂園負責人被判有期徒刑5年及罰款5百萬韓圜、301號房幼稚園的校長被判有期徒刑2年6個月、301號房的負責老師被判有期徒刑1年6個月（緩刑2年）、華城郡廳科長被判有期徒刑1年（緩刑2年）。不少死者的家人都認為刑罰過輕，要求政府重新調查起火原因、及官員貪污的問題。不過，直到目前無止，政府都沒有重啟調查。

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