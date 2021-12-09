早前TVB《東張西望》報導大埔富亨邨「曱甴屋」時，主持黃穎君勇闖屋內獲網民大讚專業，更封她為「東張女勇士」。正當大家期待她下一個代表作之際，她卻突然於IG宣布已離開TVB，離職原因是因為已投身政府工，轉任民政事務局媒體主任，月薪達$67,595！

未知大家又有沒有轉行的打算？近日政府繼續釋出各部門的職位空缺，當中涉及公務員及非公務員職位。《開罐 Opener》為大家整合了近期月薪過2萬的低門檻政府職位空缺，全部工作經驗只要求三年或以下，有些更無需大學畢業，但起薪點卻能過2萬！



早前TVB《東張西望》報導大埔富亨邨「曱甴屋」的主持黃穎君，近日投身政府工，轉任民政事務局媒體主任，月薪達$67,595！（IG@burmiewongwingkwan）

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今次整合的6份工作中，大多最高要求為大學畢業及兩至三年工作經驗。而數到門檻較低的，公務員職位中則以房屋署聘請的管工最值得留意，月薪起薪點為$20,035，只要DSE或會考五科合格（包括中文和英文），並具備兩年工作經驗便可申請。

👇👇👇點圖睇2大公務員職位招聘（公務員事務局、房屋署）👇👇👇

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而非公務員職位方面，則可留意地政總署聘請的合約地政主任，月薪為$22,610。無需工作經驗，只需DSE五科3級或以上（包括中文和英文）、或A-Level兩科E級或以上及會考另外三科3級或C級或以上（包括中文和英文）便可申請。合約期為一年，另設有約滿酬金。

地政總署聘請的合約地政主任其一職責為檢查或準備土地文件及統計數字。（資料圖片）

👇👇👇點圖睇4大非公務員職位招聘（司法機構、郵政署、地政總署、郵政署）👇👇👇

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以上職位空缺最早截止申請日期為12月10日，分別為公務員事務局聘請的二級法定語文主任及司法機構聘請的合約行政服務主任，有意投考就要把握時間了！

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