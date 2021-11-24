李靜、鍾培生、193、有甚麼共通點？他們今年都為大家貢獻了金句！2021尚有一個月就完結，今年一樣出現了不少金句，不少是香港人才會有共鳴的說話，《開罐》更為它們做了個排行榜，相信大家對第一位都不會有異議，而且你一定有講過！



李靜帶領香港乒乓球女團在征戰東京奧運時，金句百出，睇圖有聲。（直播截圖）

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由年初七師傅進一步爆紅、ERROR彈起，到鍾培生林作大戰，直到最近的雪姨崩潰開箱直播，都成為網絡上的佳話，更為大家帶來不少金句。以下這10句金句，香港人一定聽過！

👇👇👇按圖看2021年度10大金句及由來👇👇👇

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