當年的段子竟然「成真」？日站君相信，早年大家一起和日站君上網衝浪的時候，大概都多少看見過這麼些個文章：《日本男人遭冷眼！原來中國男人才是日本女孩最中意的首選！》《中國男人對日本女孩來說更具吸引力！》巴拉巴拉巴拉的。不知道多少人當真啊，反正這些段子洋洋灑灑的流傳，越傳越玄學，直到現在還能在某些地方看到，真是堪比妄想文學，鬨堂大笑了。



然而最近，日本亞馬遜上線的最新一季大型相親綜藝真人秀《バチェラー・ジャパン》（The Bachelor Japan），居然將當年的段子變成了「現實版」！節目組邀請的男主人公，正是一名中國出身的企業家，他將成為從數千位報名女性陣中勝出的15名日本女性的「爭奪對象」！好傢伙，高質量男性是吧？那這檔節目究竟是做甚麼的，和日站君一起來看一看！

01/ 高質量級相親真人秀！

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男方：究竟有多高質量？

這次參與節目的男方名叫黃皓，年齡34歲，是一名年輕的企業家。據節目組介紹，他熟練掌握四國語言，同時手上有貿易公司、個人私教健身指導機構、美容院三家公司在經營。2020年幾家公司合計銷售額在15-20億日元前後，基本上「財富自由」了。他家住新宿售價過億的高級公寓，自稱「五邊形戰士」。事業順風順水，對自己要求一絲不苟，還是個「強氣攻型（還是自稱）」，但是卻一直找不到合適的另一半。

之前，他也參加過節目組的另一檔節目：圍繞一名女性展開的相親秀《バチェロレッテ》，甚至殺入決賽圈，卻被女嘉賓最終拒絕。這次他鼓起勇氣再次回到舞台，為的是彌補上次的遺憾，同樣也是希望能獲得新的羈絆。好傢伙，看完視頻甚至覺得有點勵志，燃起來了！從節目組交待的背景來說，這次的中國男嘉賓確實還挺「高質量」的，祝他好運！

女方：也是各有特色

那麼，再讓我們把鏡頭轉向女方陣容，看看這次從千名報名女性中脱穎而出的都有誰！有句講句節目組po出的女性介紹影片，也讓日站君大吃一驚，一個個小姐姐都非常優秀並且各有特色！

▼▼▼點擊了解15位女性▼▼▼

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性格各異，職業涉及廣泛包羅萬象，讓日站君都看花眼了！不知道大家覺得哪一位會最終勝出呢？

02/ 男嘉賓：眾人眼裏的期待之星

網友表示，很有看頭！

看完介紹的網友們都紛紛表示，期待值拉滿了！還有的網友對「有經驗」的黃皓選手，這次將做出什麼樣的選擇表示出了十分濃厚的興趣。也有網友感嘆：拒絕了這樣的黃皓的女嘉賓，究竟得是個什麼人啊，厲害！也有的網友在下邊道出了人間真實：綜藝而已大家不用過於當真，其實這檔節目的嘉賓目前結婚的一個都沒。

確實，作為一檔綜藝娛樂節目，大家其實放輕鬆去看就好，至於結果本身並不是那麼重要，有觀賞性就可以了嘛！

眾人眼中的「完美先生」，看點十足

再返回到這次的男嘉賓，令日站君有點意外的是，原來黃皓在參加之前就已經頗具人氣。場控嘉賓藤森慎吾稱他在之前的節目中就是「Mr.Perfect」！MC之一的指原莉乃稱他「非常善於交際，堪稱交流大師」。人氣高的飛起，成為這期討論度最高的話題人物，也是無可厚非了！在這之外，日站君也找到了一些側面的材料，更多了解了這次男嘉賓黃皓。

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男嘉賓，有人設，亦有想法

原來，黃皓雖然生在中國長在中國，但是15歲就來到日本定居，可以說已經是很了解和熟悉日本的文化和環境了。之後他進入日本公司工作，在墨西哥留任的時候產生了創業的念頭，建立了自己的公司。而他的第一桶金，則來源於Apple。不知道大家留意過Macbook上的那一小塊不鏽鋼標誌沒有？原來這一塊的材料，有一部分就是由黃皓當時負責的。據說當時為了讓這塊標誌變得好看，做了成千上萬次的測試，也是很厲害了！

對於參加節目，黃皓則是抱持着「體驗」的態度，並沒有急於「求對象」。對他來說「2個月之間不工作也不與朋友見面，全身心的投入這檔節目去喜歡一個女孩子」，是一件從未有過的經歷。生活中的黃皓顯得更加自然，會和朋友一起去健身房鍛鍊，生活也非常自律。在自己的YouTube管頻道裡，他也會解答不少來自中國和日本的粉絲的疑問，既謙虛也不做作。他並不以「XX群體」的代表自居，對任何問題都誠心誠意的回答。可以說不愧是指原莉乃口中的「交際大師」，一開始看了宣傳視頻，還覺得黃皓是個「輕浮公子」，但是詳細了解了之後，很難讓人不對他產生好印象！

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03/ 期待值拉滿的綜藝節目

不管怎麼說，「中國出身日本成長」「15位女性競爭」「高質量男性」等等關鍵詞，這檔節目可以說真的掌握了「流量密碼」，關注度是徹底拉滿了！當然，作為一檔綜藝，其中必然有演繹的成分，大家看的時候放平心態，關注節目本身所關注的「男性女性如何順暢的交流和互動」等情感問題，可能多少會有所收穫。

目前這檔節目已經播完了數集，有條件在亞馬遜上觀看的朋友已經可以追起來了，日站君先馬為敬！

另外，不知道大家對這檔節目有什麼樣的看法，又對男嘉賓黃皓和諸位女嘉賓有着怎樣的評價和期待？評論區見！

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