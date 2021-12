近年於內地發展的楊千嬅,一家三口已搬至上海定居,其9歲兒子亦入讀當地學校。離港已一段時間的千嬅,近日於Instagram限時動態上載香港住家的相片,以英文表示「Home miss home」,又指掛念香港家的廚房和煎鍋。不過相當蝦碌地將「Frying Pan」串成「Flying Pan」,引來不少網民熱議!過往亦有不少名人講或打英文時大擺烏龍,而成為網民的恥笑對象!一起來重溫!



楊千嬅近日以IG限時動態表達對香港住家的掛念,卻意外成為網民們的話題。(Instagram截圖)

由Frying pan(煎鍋)變成Flying(飛行) pan,的確令意思都變了。經常在YouTube拍片教英文的YouTuber馬米高於Facebook指楊千嬅串錯字,表示「屋企煎pan識fly咁犀利,我得FRYING pan咋。」,相當搞笑。

因為用英文而出臭的明星又豈止千嬅一人,過往最為人所知的相信必有創出港式英文語調「JM Tone」的Janice Man(文詠珊)、還有鄧麗欣的「I am very thanks them」,就算已經事隔多年,依然不時被網民們舊事重提。

其實講英文失手好多人都試過,基本生字串錯或讀錯都是無心之失,只是作為公眾人物容易招來網民話題,而楊千嬅現在主要北上賺人仔,反而練好普通話才最實際,大家又是否認同?

