【職場奇聞】新人返工首日，你會否滿懷期待，希望新人是靚仔、靚女，或者非常幫得手？最近有網民分享職場新人奇聞，新人只是「行個圈」便即時辭職，更有網民表示曾有新人返工竟是白撞！



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網民：好快就話唔適合

香港討論區網民「海邊的快樂小魚」近日發文講述新人奇聞，表示該位新人在上司介紹同事認識後，再由即將離任同事教其接手工作，豈料不到新人聽了僅5分鐘便說不適合，然後離開。由踏入門口到離開，全程不過20分鐘。其經歷引起網民熱議，有人說自己也曾返一陣「即閃」，有人更表示見過所謂新人竟是「白撞」，但上司3天後才揭發，看網民分享新人奇聞👇👇👇

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新人即刻唔撈其實係好事？

網民「海邊的快樂小魚」其後有補充說：「再上手的同事都讚該新人醒目！」他指招聘廣告的工作內容，與該新人的想像有很大出入，所以「嚇怕咗該新人」。不少網民都表示，其實新人返工若覺得不適合，首天即走，可以節省雙方時間，有人說：「呢啲咪算好咯， 好過做一兩日就走，開咗電郵，印晒卡片，嘥晒大家口水先至話走！」

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網民：反映公司有伏

另一位網民表示，曾有幾位新人返工兩天便辭職，因此「公司而家遲幾日先食（welcome lunch），唔係連餐飯都蝕埋！」網民都指，如果公司經常有新人返工兩三天便離職，反映公司「有伏」，「有啲老細係少少錢使死人個種！」如果打工仔已有職場經驗，很快便會發現「中伏」馬上離職。

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