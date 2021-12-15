內地和香港向來用字略有不同，不過隨著兩地生活文化逐漸融合，港人不知不覺已經採用了內地用語，成為掛於口邊的字詞！近日有連登討論區網民討論有關話題，總結出16個香港人開始習慣使用的內地用語，一起來看看你有沒有同感！



👉 聖誕節｜心理學家分析8大單身原因 有一類型人特別難出POOL

若要形容一位男生是壞男人，你先想起的詞語是「渣男」還是「賤男」？手機沒有電想充電，你需要的是「充電寶」還是「叉電器」？疫情下最常做的是「量體溫」還是「探熱」？若你想到的第一個答案，代表你已習慣使用不少內地用語，更隨時想不起若使用廣東話形容的話該用甚麼詞語！

👇👇👇按圖看以下16組字詞你更常用哪一個！👇👇👇

+ 13

以上各詞語並沒分對錯，最緊要是能正確使用詞語與其他人溝通！不過若然想令自己的詞庫更豐富，最好還是分清各地用字的分別，避免以一字走天涯！

👉鄭融談男人尺寸外國人竟最細？丁丁分6級 這長度最易令女生高潮

同場加映：【2021金句】10句年度金句排行榜 第一位7個字香港人一定有共鳴

李靜、鍾培生、193、有甚麼共通點？他們今年都為大家貢獻了金句！2021尚有一個月就完結，今年一樣出現了不少金句，不少是香港人才會有共鳴的說話，《開罐》更為它們做了個排行榜，相信大家對第一位都不會有異議，而且你一定有講過！看全文👉【2021金句】10句年度金句排行榜 第一位7個字香港人一定有共鳴