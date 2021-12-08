去年宣布離開TVB的林師傑，於ViuTV零星亮相後便不見蹤影，原來跟老婆歐陽巧瑩已於兩個月前移居英國。林師傑早前於社交平台做直播時分享移民後新生活，透露已定下明確目標，表示希望可以開農場、經營B&B，又表示去到英國後感覺多了空間和時間，直言不想返來香港。

究竟移民後多了空間和時間是否屬實？移民後的生活跟在香港又有甚麼不同？Facebok專頁「住加男人CanMen」跟一眾已移民的網友們討論移民後的生活變化，總結出移民後隨時比香港時更忙！若你正打算移民，不妨多多參考。



林師傑跟老婆歐陽巧瑩於兩個月前低調移居英國。（Instagram@t.a.m）

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今次林師傑和老婆歐陽巧瑩移居英國可謂相當低調，至早前林師傑開直播，大家才知道他們原來已離開香港。移民後的林師傑於直播顯得頗興奮，大談離開香港前雖然略有工作機會，但始終唱片公司和電視台都「唔buy」他，而難以做到想做的東西。反觀來到英國後感覺多了空間和時間，表示己定下未來目標，「希望有個農場，可以經營B&B招待你哋嚟住，我又會繼續整理舊車，畀你哋可以租我車用，享受郊外體驗。」

雖然移民後的生活環境確實比香港大上不少，但兩地生活文化始終截然不同，或多或少都會改變生活習慣。Facebok專頁「住加男人CanMen」早前開PO拋磚引玉，邀請一眾移居海外的網民分享認為移民後變得更忙的事情，不少人的分享都盡訴時間空間變多後需面對的煩惱。有網民更直言，體驗後完全不同意別人說移民後會好悶，因為處理各式各樣的家務已忙得不得了。

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任何事情都是一把雙刃劍，移民亦一樣，沒必然的好與壞。若有意移民，最重要還是要好好了解新生活各方面將會遇到的改變，並做好心理及體力上的準備！

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隨移民人數增加，移民亦成為近年一大熱門話題，不時有人討論移民的好與壞。近日有網民於討論區分享，移居英國後才發現香港奇差的N件事！

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