王力宏跟結婚5年的李靚蕾離婚鬧得全民食花生，女方20日深夜再發文指心理師分析王力宏有性成癮及自戀型人格，震撼一眾翌日要返工的網民！其實李靚蕾早前已發毀滅式長文，指控王力宏出軌、召妓，當中包括與人妻約砲，又接受其他女子的裸照當生日禮物，甚至在不同城巿都有可以發生性關係的「朋友」。究竟是甚麼症狀才會定為性上癮呢?你和另一半又是否命中？



王李離婚連日在華語網絡世界洗版，而李靚蕾有理有據反駁一眾當事人王力宏、王爸爸，以及被指跟王有不尋常關係的BY2 Yumi的言論，令大部分網民同情蕾神。

👉 女生跟男友同居即揭「特殊家庭沖涼習慣」勁尷尬 網民：真開放

而王力宏潛隱多日，終在19日晚發文指，5年8個月的婚姻生活中都「活在恐懼、勒索和威脅之下」，又暗指李靚蕾「挾胎逼婚」以及索2億人民幣贍養費等，惹蕾神深夜出文再反擊，請見以下我們看的心理師的專業分析有清楚說明我才是長期遭受精神虐待（Mental Abuse），羞辱，和被你情感操控（gaslight）的那個人，不是你。另外，她認為是你有性成癮（Sex Addiction）和自戀型人格(Narcissistic Personality Disorder)的問題。」不過，在李同時發出心理師的分析中並沒有提及性上癮。

何為性上癮？一星期四次算不算？到底性慾強跟性上癮的界線在哪裡？性治療師童嵩珍為大家講解，原來一條問題就已經看得出你是否性上癮，關鍵不是在於次數，更不在於長短。另外也會提醒大家，一旦性上癮的後果以及治療方法。

👇👇👇按圖看你是否性上癮👇👇👇

+ 7

👉 女友突然富貴惹港男猜疑：佢係咪去賣肉？ 連登仔教路如何試探

同場加映：鄭融談男人尺寸外國人竟最細？丁丁分6級 這長度最易令女生高潮

鄭融日前接愛受網媒訪問大談感情事，期間更透露對外國跟香港男士的大不同，當中也有談及對男人尺寸的睇法。不少男人對自己小弟弟的尺寸都甚介懷，其實關於長度，長未必是最好，有情趣專家分析丁丁可分作６級，究竟邊一個級別才是令另一半最舒服呢?即睇丁丁的長度分析!