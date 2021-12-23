轉眼間聖誕節又要到了，這是小編最喜歡的節日！在聖誕節裏交換禮物是必須的！如果你還不知道要送什麼禮物就不要錯過這篇文章咯！今天推薦《IKEA居家禮物清單》，不僅顏值高價錢也很實惠，全部都不超過$150～



感興趣的就趕緊看下去～

聖誕派對還沒想到買什麼禮物交換？IKEA13款實用又優雅的聖誕禮物提案！（點圖放大看）

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#香氛蠟燭

聖誕節禮物第一個就想到香氛蠟燭！女生們都對香香沒有抵抗力XD，尤其近幾年很流行在家沒事就點個香氛蠟燭來營造氣氛，感覺很實用！IKEA的香氛蠟燭不僅便宜又有顏值，一組三個也才$79.9。

#托盤

今年聖誕節也很推薦大家送托盤哦～托盤不僅可以用來裝飾、其實比你想像中還要實際！在不同的空間都能發揮作用，在廚房可以用來擺放食物、拿來放杯子、當作砧板切菜。在廁所的洗臉盆上可以拿來擺放一些保養品等等。不管是男生女生都很適合！

#枱燈

在IKEA又找幾款超好看價格不超過$100的枱燈！實用主義者不妨考慮送枱燈吧～枱燈除了可用來辦公、當床頭燈、也可以當作擺件。白天無論在家裏的哪個角落都很美，晚上又能給家裏帶來氣氛。送朋友當聖誕禮物感覺很不錯！

#聖誕節燈飾

IKEA今年配合聖誕節推出了許多和節日有關的燈飾，每一款都很有聖誕氣氛！小編每一款都想帶回家呢XD大家在選擇上儘量不挑太過節日氛圍的裝飾，這樣收到禮物的朋友365天都能用着～

#咖啡壺／茶壺

朋友有喝茶／咖啡／養生茶的習慣可以考慮送這款！玻璃材質讓整體造型更加分，右邊這款還有過濾網，可以過濾茶葉／咖啡殘渣等防止倒出來。美觀又實用，非常推薦大家！

小編在IKEA挖的寶都是集顏值和實用於一身！重點是便宜！！雖然價格便宜但拿來送禮物也絕對得體。

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