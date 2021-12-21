內地「直播一姐」網絡主播薇婭（本名：黃薇），周一（12月20日）被浙江杭州市稅務局稽查局通報，因逃稅重罰13.41人民幣，成為網民焦點。其中「薇婭們賺那麼多為甚麼還逃稅」成為微博熱話，有人拆解背後原因，網民看過後也輕嘆一句：「難怪。」



（網絡圖片）

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要數最近的話題人物，除了藝人王力宏被前妻李靚蕾爆出外遇及召妓等外，就到內地直播帶貨一姐薇婭被重罰。12月21日微博話題榜上就有三條題目關於薇婭，分別是「薇婭要涼嗎？」、「千名網路主播已主動補繳稅款」及「薇婭們賺那麼多為什麼還逃稅」。

網民：難怪！

關於「薇婭們賺那麼多為什麼還逃稅」，「薇婭們」自然是指一眾網紅，當然錢沒有人嫌多，但既然已經賺了天文數字，為何還要逃稅？微博網民康斯坦丁表示：「因為按照咱們國家稅法標準規定每個月的收入超過8萬元（人民幣）的時候，稅率就可以達到百分之四十五。如果薇婭們每個月有一個億的收入，就要繳納將近4,500萬的稅，看到這個數據之後，大家基本上就可以明白，為什麼薇婭們賺那麼多還要逃稅了。」

康斯坦丁補充說，雖說如此，但違法就違法了，網紅既然享受巨大受益，也應該盡繳稅的義務，👇👇👇看網民睇法👇👇👇

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據內地傳媒報道，直播電商近年來展現巨大財富效應，有報告顯示2020年中國直播電商市場規模達1.2萬億人民幣，預計到2023年直播電商規模將超過4.9萬億元。今年「雙十一」當天，薇婭直播間的觀看人數超過2億，僅當天成交額達到85.33億元，單是這組數據，已可碾壓近千家上市公司全年營收。

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