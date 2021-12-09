數到今年娛樂圈風雲人物之一，必數憑自信參加《亞洲小姐競選2021》成功彈出兼簽約ATV的薛影儀（阿儀）莫屬。雖然由比賽至今已近半年時間，但阿儀的人氣依舊持續。近日有網民發現淘寶一向有售的阿儀攬枕不但依舊有捧場客，又有買家充滿誠意的「買家秀」。而最令人驚訝的是，阿儀攬枕售價竟然比香港天團MIRROR成員Anson Lo的攬枕售價還要貴，因而惹來不少討論！



薛影儀雖然沒有入圍《亞洲小姐競選2021》，但卻成為其爆紅之路的起點。近半年來不時引起話題，既有廣告、又有粉絲團，絕對稱得上今年的傳奇人物。日前她開直播呼籲有工作不一定搵她、可以搵其他亞姐，因為她們等錢使，此直播又一次引起網民討論，大讚她「心哋好好」。

二人的攬枕均有各種尺吋選擇，而令人意想不到的是阿儀攬枕定價竟然比Anson Lo貴！（淘寶截圖）

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阿儀熱潮不斷持續，自她彈起後，於淘寶便有售她的攬枕。究竟近日情況如何？Facebook群組「淘寶唔開心share（中伏group）」有網民就留意到阿儀的攬枕銷量，而且售價竟然比Anson Lo更貴！相當厲害！二人的攬枕均有多個尺吋選擇，如大號40cmX120cm及特大號50cmX150cm。以特大號為例，阿儀售人民幣138元（約港幣170元）、Anson Lo售人民幣129元（約港幣158元）。對此差異，不少網民都表示相當有趣，又指「亞視一姐喎，當然要貴啲！」、「可能製作過程比較難受」。

而最值得留意的，則是一眾淘寶買家秀的用心評價！網民表示「睇評論笑到肚痛」，又指看完後認為今年聖誕禮物有著落了！

👇👇👇點圖睇超爆笑阿儀攬枕買家評論👇👇👇

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相反Anson Lo攬枕的買家評論則平淡得多……未知買家們是否都是一眾「前夫們」？

（淘寶截圖）

大家又認為此價錢是否合理？若認為合理，如同淘寶買家所說，送給單身朋友都是不錯的選擇！

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來到12月，又是時候總結。今年樂壇可謂百花齊放，既有人氣王MIRROR，亦有不少新人加入競爭，為樂迷帶來許多好作品。不過這些歌手外，一年來還有不少「洗腦神曲」都是不容忽視的！開罐嚴選以下9首今個年度在香港最熱門，在網絡上紅爆的「金曲」，睇下「入選名單」係咪你心水！

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