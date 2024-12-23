聖誕節｜打工仔買禮物3大注意位！買錯會出事HR建議不超過這個數

聖誕節降臨，大家有沒有準備什麼活動慶祝呢？相信有不少人都打算送禮物給身邊的家人朋友分享喜悅，學校、公司也可能會舉行聖誕派對或晚會。但打工仔可能就會問，究竟需不需要買禮物送給職場上司和同事呢？



(《愛回家之開心速遞》劇照)

每逢聖誕臨近打工仔就會煩惱應該買禮物給哪個同事、花多少錢、買什麼禮物，又或者不知道是否有需要買禮物。職涯網站CNBC「Make It」早前分享一篇文章，講到送禮是表達謝意的方法，獵頭公司Adecco North America的人力資源副總裁Burgette White，列出職場送禮三大規矩，當中她提到送禮不應是花巨額金錢或令你感到焦慮的一件事，但送禮的時機非常重要。例如若你在年度表現評估之前送昂貴的禮物給老闆或經理，就很容易被人誤會成賄賂，老闆亦會很難做……

👇👇👇即睇送禮時的3大規矩👇👇👇

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【1】錫住銀包！

White講到她不建議花超過30美金(約230港元)左右的禮物給老細或同事，因為每個人的財務舒適度都不同，送禮時應尊重這點。根據招聘公司 Robert Half 的一份報告，他們建議打工仔在禮物上花費大約20美金(約150港元)，若超過這個數值可能會讓人覺得你試圖賄賂他們。

【2】俾啲誠意

不少人送禮時為了迎合大眾口味就會買「公廁」禮物避免尷尬。軟件公司Celonis的人事顧問就表示雖則禮物要顧及職場，但也應該要個人化。送禮是營造歸屬感、友情和歡樂感的一種非常有效的方式；尤其是在節假日期間。大家不妨可以試試送手寫聖誕卡、曲奇餅或者送一張他們最愛的咖啡店現金劵。同時，亦要避免送任何可能帶有性、政治或宗教含意的禮物。送惡作劇禮物或酒時也要小心，不要越界、冒犯到對方。

(《愉悅的音樂專輯》劇照）

【3】學識讀空氣

White表示打工仔無須為了買禮物而感到有壓力，雖然有些人會接受這種職場文化，但送禮絕對是非必要的。如果你有猶豫又或者是新人，可以直接問同事往年公司是如何過聖誕。不少公司比起單獨送禮，反而趨向Secret Santa這種交換禮物的方式，風險較低亦較有趣。當然大家也可以直接不送禮，畢竟除了禮物之外還有很多方法可以向同事表達謝意、慶祝聖誕！

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