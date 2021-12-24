聖誕節給愛人一個浪漫驚喜　5個浪漫接吻小技巧｜性愛那些事#105

聖誕節是一個浪漫的節日，情到濃時少不免會熱情一吻，接吻時雙手應該放哪裡？接吻時要如何呼吸？如何令對方有愛的感覺？其實接吻絕非嘴唇貼噙唇般簡單，教大家5個接吻小技巧，男女都合用，今個聖誕節給另一半驚喜！



，接吻時雙手應該放哪裡？接吻時要如何呼吸？

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不論是在公眾地方的輕吻，還是二人獨處的情深一吻，甚至是前戲時熱情、挑逗之吻，都大有學問。原來親吻的時候，不直接吻嘴唇，反而會有更好效果！學會以下5個負技巧，好好引導對方，一起分享、感受親吻的樂趣，為浪漫加分！

👇👇👇按圖看接吻5大技巧👇👇👇

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接吻除了是甜蜜、愛的表現，更可以為性愛添加樂趣。在前戲，接吻高手都可以性愛有個美妙的開始；在後戲，接吻高手亦可以為性愛劃上圓滿的句號。上面5招大家都學會了嗎？祝大家都有個「性福」的聖誕節！

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