《全民造星IV》決賽將於聖誕節12月25日晚上8時30分隆重舉行。因為是首次選女團，所以網民都十分期待賽果。網絡紅人「瓊姐娛樂台」早前在網上進行公投，由網民選出心目中最喜愛的參賽者10強。



《全民造星IV》決賽接受觀眾投票，每人只可以投一票。／ViuTV Facebook圖片

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《全民造星IV》總決賽，即將於12月25日晚上8時30分舉行，賽果將50%由評判評分、50%觀眾投票決定，而入選3甲的人將可以「直入女團」。20強的名單，包括1號Ivy So、3號Marf、4號穎蕎、22號暐翹、24號Ariel、26號WINKA、27號Ada仔、28號Candy、34號CK、38號Gao、40號芯駖、43號Tengie、60號Win Win、62號榛綦、74號So Ching、79號超酸、84號VAL、87號Yoyo、91號Day、以及95號Alice。

《全民造星IV》20強

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網絡紅人King Jer（瓊姐娛樂台）早前在Instagram進行投票，預先選出網民心目中最喜愛的參賽者10強。不少大熱人門，包括Marf、Day都有入圍。另外，10強名單中亦出現了不少已被出局的參賽者，例如Ash、阿妹，看來她們被淘汰之後，人氣依舊高企。

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而第11至20位的參賽者，則分別由Sica、Win Win、榛綦、Yoyo、何佩、Winka、CK、VAL、阿蛋、及暐翹奪得。想知道比賽的結果，就記得12月25日總決賽喇！

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