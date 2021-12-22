王力宏、陶大宇、雲疊花園葉經理有甚麼共通點？2021年快要完結了，奇人奇事年年有，今年好像特別多，剛才提及的幾位，在不同領域有著令人驚訝的存在感。小編挑選了九位候選人，大家覺得哪一位才是今年的年度「瘋雲人物」？



陶大宇的爆紅，是今年樂壇的奇蹟之一。

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王力宏跟前妻李靚蕾的「蕾神之戰」令一眾網民花生殼食到一地到係；雲疊花園葉經理死過翻生，狂出通告講述住院經歷，令居民摸不著頭腦；還有由年初講到年中、到九月終於成事的「林鍾之戰」，今年出現了不少神級茶餘飯後話題，大家對哪個最深刻？

👇👇👇按圖看9位「瘋雲人物」候選人👇👇👇

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大家覺得哪一位可以成為今年的「瘋雲人物」？留言分享一下你的看法吧！小編覺會投陶大宇一票呢！

同場加映：【2021金句】10句年度金句排行榜 第一位7個字香港人一定有共鳴

今年有不少朋友為大家貢獻了金句，2021尚有快要完結，今年一樣出現了不少金句，不少是香港人才會有共鳴的說話。由年初七師傅進一步爆紅、ERROR彈起，鍾培生林作大戰，到雪姨崩潰開箱直播，都成為網絡上的佳話，當中金句百出，《開罐》更為它們做了個排行榜，相信大家對第一位都不會有異議，而且你一定有講過！👉即睇你識幾多句👈