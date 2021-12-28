《全民造星IV》總決賽結束，除了冠軍邱彥筒 Marf、亞軍沈貞巧 Gao及季軍許軼 Day篤定成為新女團成員外，fans最關心是自己支持的參賽者，是否都可以加人女團出道，而要獲這項資格，反映人氣和觀眾好感度的Instagram（ig）紛絲數量，或許就是其中一個關鍵指標。



邱彥筒 Marf總評分得分最高，成功奪冠，她的ig粉絲數量同樣是最後20強最多。（資料圖片）

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僅2人IG紛絲突破10萬

《全民造星IV》9月初公布99位參賽者，比賽隨即展開，儘管初時未有節目出街，但不少參賽者已經在網上引起討論。冠軍邱彥筒 Marf及季軍許軼 Day人氣可說持續爆升，翻查11月的傳媒報道，兩人當時的ig粉絲數量同為約4千，但截止12月28日下午，Marf的粉絲增至14.6萬，而Day則增至11.1萬，分別暴增了36.5倍及27.75倍，非常誇張。

比賽結束後，參賽者與評判及工作人員地紛紛合照留念。（資料圖片）

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亞軍沈貞巧 Gao粉絲數排第6

Marf與Day都是20強中唯二ig粉絲數超過10萬，至於奪得亞軍的沈貞巧 Gao，總評分較Day僅高1分，但紛絲數卻輸了1倍，而且粉絲數比20強中另外三位成員都要少。事實上，論ig粉絲數量，亞軍Gao在20強中僅排第6。此外，經歷了4個月比賽，20強中更有一名成員ig粉絲數量竟然仍不足1萬 👇👇👇看《全民造星IV》總決賽20強總評分及ig粉絲數👇👇👇

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現在fans和觀眾最關心的，相信是《全民造星IV》成立的新女團成員名單，預計1月12日便會有公布。你認為ig粉絲數量會不會成為評審準則之一呢？可以留言分享你的睇法！

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