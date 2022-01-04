踏入2022年，叱咤、萬千星輝已率先打響頭炮。在各AV排行榜出爐之前，《開罐》為大家整理了截至2021年底，AV女優的IG人氣排名，一直是人氣王的話深田詠美，意外趺出前五！



深田詠美（左）及三上悠亞（右）在TWITTER上的追蹤人數都超過200萬，但在Instagram上卻有不小分別。

👉 鄭融談男人尺寸外國人竟最細？丁丁分6級 這長度最易令女生高潮

兩大人氣女優深田詠美及三上悠亞，是現是役AV女優中，TWITTER上追蹤人數最高的兩位。截至2022年1月3日，三上悠亞總追蹤人數為235.8萬，深田詠美則有212.7萬。二人一直互有領先，可是在Instagram的世界，二人的人氣卻有著明顯落差。

👇👇👇按圖睇2021年邊個AV女優最多人FOLLOW👇👇👇

+ 16

👉 2022虎年運程｜12生肖事業愛情運勢 屬鼠行好運 3個生肖要小心

相信大家對第一位都不會感到意外，畢竟比起日本國內常用的Twitter，Instagram比較國際化，也更能反映到女優們在國外的人氣。大家有沒有喜歡的女優沒上榜？留言分享一下吧！

同場加映：AV女優桃園怜奈引退做OL卻被上司騷擾2年 談復出原因網民感心痛

日本AV女優桃園怜奈2015年以19歲女大學生的身份出道，不過只拍了3部影片便火速引退，直到2020年復出引起轟動。近日她在日本電視節目上，親述當日引退原因、之後的遭遇，以及復出的原因。👉即睇桃園怜奈的心酸經歷👈

👉👉👉按此睇專家解答更多性疑惑👈👈👈