婆媳關係｜有人說婚姻並不是兩個人的事，而是兩個家庭的事，台灣最近就有一個好例子。一位女生在網上發文，列出入門前男家準奶奶及老爺的恐怖家規，獲數過千網民留言勸說她別嫁！



無綫TVB劇集《野蠻奶奶大戰戈師奶》截圖（網上圖片）

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該位女網民在facebook「毒姑九賤婆媳討論區」發文，表示：「快結婚了才深深體會到挑對象時不只要看男友本人，最重要的是還要看他家人是怎樣的人。」然後列出未來奶奶一家的恐怖事例，例如未來奶奶提醒事主的男友，如果女方要禮金，就叫事主把車賣給他，所得的錢就是禮金。至於家規更可怕，就是所有事情奶奶一個說了算，女事主必須服從

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網民：婚前看清楚總比婚後不幸福好

女事主的帖文共獲得超過2,800人讚好，有逾1,400個留言，大部份網民都叫事主別嫁，「一開始就要給你壓落底，然後看你不是這麼好欺負就說不是那個意思，最討厭這種人，欺善怕惡」

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女事主：你搬回去吧！

過了一天，女事主再發文，她表示男友回去跟媽媽溝通後，得來未來奶奶的回答：「我們家人講話就是這樣，不是一定要這樣做啦！」但女事主已有決定：「我今天跟男友說，家宴不用辦了，你搬回去吧！你們家這樣沒人敢嫁進去，況且我已經跟我哥哥弟弟說這些事了，差沒跟我父母說（不想他們擔心），勉強辦的話大家也沒好臉色。」這個帖文又得到逾2千人讚好，大部份網民都留言表示支持：「以後你會感謝現在自己做的決定！」

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Instagram（ig）自拍靚相，除了背景要靚（如酒店、海景），更要有好道具（如名牌、美食），當然還要拍出自己最美一面（必要時修圖），再加濾鏡是常識吧！然而，沉溺於這種虛幻的包裝，你又敢於展示最真實的樣貌嗎？最近有網民就邀請朋友拍下「ig vs 真樣」對比短片，吸引逾700萬人次觀看！詳細內容請到原文閱讀👈