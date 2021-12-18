每天嚷嚷著要減肥的你，但永遠都是「明天的事情」，一想到下班後還要換裝再上健身房，還是選擇躺在家裡沙發上舒服多了。但你知道嗎，免健身又能變瘦，只要在床上就能做到！醫師分享，「愛愛」一次流程加總，就能燃燒200大卡熱量，換算下來，等於是跑步機慢跑30分鐘的效果，但一定要「做全套」才算數，今晚何不邀請另一半一起認真運動。
▼▼▼按圖瞭解「愛愛減肥法」！▼▼▼
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一想到要減肥就發懶的你有福了！台灣泌尿科醫師高銘鴻在臉書分享「愛愛減肥法」，根據科學家計算，性行為從前戲到結束，一次加總能燃燒約200大卡的熱量，換算下來約是跑步機慢跑30分鐘的效果。但千萬別以為只要做完就了事，醫師也一一分解，不同項目可消耗的熱量各自有多少。
高銘鴻提到，從接吻開始，一吻約3大卡；接著脫光衣服可消耗10大卡；前戲部分，以「手口並用」約16大卡；戴保險套6大卡；正常體位進行性行為，以一般估算6分鐘結束，24大卡；側臥體位6分鐘26大卡；而騎乘體位則消耗較多，6分鐘可達到60大卡。
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最後，高銘鴻還公布了一個神祕彩蛋，是消耗最多、事半功倍，但也絕對不要做的「捉姦在床」，從驚慌失措到後續一串麻煩，約是1500大卡。
高銘鴻說，想要好好消耗熱量，就要做全套，從前戲、脫衣服、戴保險套、接吻擁抱到體位交換等，都要努力讓另外一半開心，才算是有在認真運動。且換算下來，若每人每星期有3次性生活，一年可額外消耗31200大卡，相當於56塊雞排的熱量。
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