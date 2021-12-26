2020年定下的目標，有多少能夠達成？踏入2021年，你還會繼續定目標？還是已經全面放棄了？「齋講唔做」或「遲啲先啦」往往都是拖延症患者的特徴。《開罐Opener》搜羅了8招實用招數去戰勝拖延症，希望你2021年可以重新做人！



《櫻桃小丸子》劇照

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拖延不一定因為懶

很多人都直覺地以為拖延症是因為懶惰，包括拖延症患者本身可能都會自認懶。然而，拖延原因往往因項目而異，舉例母親大人叫你洗碗，你拖延不去的確可能因為懶，又或者叛逆心理作崇，就是不愛聽媽媽指揮。但如果是老闆捽你交年度報告，你一直拖延其實很可能是因為「畏難」。找出拖延症原因，才能「藥到病除」！以下8招實用招數，希望能助你擊破拖延症👇👇👇

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總結

作為拖延症患者之一，記者認為上述8招中，最有效的是為工作設立時間管理。記者也是經常「發夢」的人，從前讀書也好，或者成為記者寫稿也好，經常「分心」去玩手機、上網等等，回過神來可能已是半小時、一小時以後。後來為自己設下時間，如每隔30分鐘可以讓自己小休10分鐘，自此專注力提升不少，有時專心把稿寫完，已過了兩小時，更加可以放手休息一下獎勵自己了。希望這招可以幫你提升工作效率。😙

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同場加映：王力宏、吳亦凡花生滿地 雲疊花園葉經理上榜 2021瘋雲人物選舉 🥳

王力宏、陶大宇、雲疊花園葉經理有甚麼共通點？2021年快要完結了，奇人奇事年年有，今年好像特別多，剛才提及的幾位，在不同領域有著令人驚訝的存在感。小編挑選了九位候選人，大家覺得哪一位才是今年的年度「瘋雲人物」？詳情請到原文閱讀👈👈