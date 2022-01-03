譚俊彥、姜麗文奪視帝/飛耀　7個潛力大星二代　誰是model界新寵

TVB萬千星輝頒獎典禮昨晚(2日)舉行，視帝由譚俊彥奪得，而姜麗文則奪飛躍進步獎，而１月1日舉行的2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮中，鄭欣宜也贏得女歌手金獎」及「我最喜愛的女歌手」，無獨有偶三個得獎者都是星二代。其實近年的確有不少星二代入行，雖然起步可能比別人好，但未必個個可以成功跑出，《開罐》為大家細數這些年已成功跑出及有潛力的星二代，看看誰最終會成大羸家。



鄭欣宜以歌手身份出道11年，今年終於在叱吒成為大贏家，奪得〈叱吒樂壇女歌手 金獎〉及〈我最喜愛女歌手〉。

臨近年頭年尾，各個年度頒獎禮結果出爐，繼欣宜（JOYCE）在叱咤奪獎，昨晚（2日）TVB萬千星輝頒獎典禮中，狄龍的兒子譚俊彥成三料視帝，除奪得「最佳男主角」外，還獲頒「馬來西亞最喜愛TVB男主角」及「最佳衣著男藝人」；而秦沛的女兒姜麗文更憑《愛‧回家之開心速遞》、《星空下的仁醫》大熱摘「飛躍進步女藝員」，三人除了都是星二代，同樣都在娛樂圈打拼多年才有此成績。究竟之後還會有哪些星二代可以跑出呢？

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星二代入行雖然較素人容易，演出機會憑父母的關係或會較多，但最後是否能跑出，也需靠個人努力，大家又認為哪個星二代可以彈起呢?

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同場加映：欣宜重提扮魔人布歐大熱 盤點《龍珠》16個布歐 女布歐是人造人

2021叱咤樂壇流行榜頒獎典禮日前舉行，歌手鄭欣宜（Joyce）連奪兩項大獎，於台上發表感言時重提曾扮「魔人布歐」，一時間令這個角色登上Google熱搜。魔人布歐是超人氣動畫《龍珠》中一個重要角色，至今已經有16個形態及變種，點擊看全文！