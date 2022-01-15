交友APP初次約異性　網民數14個自殺式舉動：食嘢japjap聲係死罪

不少人都會在交友app中認識朋友，有時更會約出街見面，近日有網民發文，「交友app初次約異性，對方做過乜嘢扣分舉動，會令你唔會想再見佢第二次？」引來不少留言分享中過的伏，當中一些奇妙經歷，更是令圍觀的網民嘖嘖稱奇。



跟異性的初次約會，原來有不少地雷。（《不要戀愛要結婚》劇照）

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網民「洛杉磯銀河修理員」在連登討論區大呻，最不能接受交友app上的照騙，直言「實物與圖片不符已經係死罪」，有多名網民都表示不論男女，都會有人謊報身高，「唔明點解會呃身高，點可能有得呃架」。亦有人指出，約會吃飯時比較容易看出一個人的真性情，例如食到「japjap聲」、或者太過看重錢銀，都是自殺式行為。

👇👇👇按圖看初次約會死穴👇👇👇

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不論男女、不少網民都對過度P圖十分反感，亦有女網民指出，常有男生借故抽水，明明不熟卻總是要搭肩摸頭。大家約會時又遇過甚麼奇人異士？留言分享一下吧！

同場加映：伴郎竟是新郎拍拖10年的前度 踢爆新娘真實身份 網民：畫面太亂

近日在網上流傳一篇文章，是一名伴郎的心聲，他在文中表示，自己跟好朋友認識超過25年，最近對方結婚，他便順理成章地成為了對方的伴郎。可是他還有另一個身份，就是新郎的前度，更大爆新娘子的內幕，引起大量網民圍觀。👉即睇三角戀點收科👈

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