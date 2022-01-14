射精完還是硬梆梆的人，性能力特別強？護理學博士、兩性專家許藍方認為，男性射精完無論是維持硬梆梆或馬上軟掉，都只是代表當下的狀態，與性能力好壞並沒有關係。



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射精完金槍不倒 當心血栓問題

許藍方指出，每個男性射精完的狀態都不同，有的人射精完，仍會持續興奮，陰莖硬梆梆的狀態，確實會維持一段時間；也有的人射精完，持續摩擦陰莖或受到刺激，陰莖也會維持勃起狀態。

許藍方表示，男性射精完，陰莖維持硬梆梆的狀態，只要在3~5分鐘內，都算是正常，射精完馬上軟掉，也不是性功能不好；要注意的是，若是射精完，陰莖仍是硬梆梆的狀態，超過10分鐘以上，有可能是血管異常、血栓的問題。

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射精完勃起與否 與性能力無關

有的人射精完，就能很快恢復勃起狀態，性功能比較好嗎？許藍方說明，每個人的身體狀態都不同，心理的興奮程度也不一樣，男性射精完第2次勃起的時間，會根據做愛對象、頻率等因素，以及當下的狀態，而有所不同。

性能力好壞 對方說了算

許藍方強調，男性是否能夠勃起，與身體狀態及新鮮感、興奮度有關，但與交往時間長短並沒有關係；事實上，性能力的好壞，應由對方說了算，必須滿足雙方當下的狀態及心理。

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