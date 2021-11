性愛冷知識｜男性3大最敏感部位竟不是陰莖？簡單挑逗即激起性慾

想來場激情的「人與人連結」,但找不到敏感帶頓時性趣缺缺?台灣北醫泌尿科醫師顧芳瑜指出,要「硬」有很多方法,事實上私密處並非最敏感的部位,反而是這3處在床上挑逗一番,最能激起男伴的性慾,伴侶們還不快速筆記。



台灣北醫泌尿科醫師顧芳瑜在粉專《鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師》盤點男性3大敏感帶,分別是脖子、耳朵和舌頭,最能讓男性興奮。脖子因屬神經分布最密集部位之一,可以突然撫摸對方的脖子或在脖子上輕吹口氣,但千萬不要掐他,可能會窒息。

再來則是耳朵和舌頭,顧芳瑜接著說,簡單的在耳邊小聲說話加上舌頭輔助,能瞬間讓情慾升到最高點,馬上進入狀況。而「舌吻」則是激起男性慾望最好方式,可以用自己的舌頭環繞對方舌頭,或者輕輕吸吮他的舌頭,透過不同節奏的轉換能得到意想不到的效果。

最後,顧芳瑜也貼出自己狂滑手機,一旁的太太嘟嘴不開心的照片,幽默地說:「Life is just like a penis. Simple, relaxed, and hanging freely. It’s the women that make it “hard”.」意旨生活就像「GG」一樣,簡單、讓人舒服、好掌握,是女人(太太),讓它變難(變硬)。

