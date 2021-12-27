性與吸引力，就像海洋那般深奧。世界上有那麼多研究，但同時又讓人覺得這些研究還是不夠，誰不想要擁有一本真正的「慾望的法則」指南呢，要不然來個慾望十誡也可以，但是好像又沒那麼萬能的手冊，以至於談到每一種散發性吸引力主題時，都要一大本論文才能解釋清楚。

文：Cecilia Uzzo和Amber Chiu（GQ Taiwan）



就拿外貌來說，通常談到性引力，視覺總被認為比聽覺重要，因為一眼看過去對方，腦袋立刻可以吸收非常多的訊息。又或者是嗅覺，那麼多人使用古龍水、香氛，因為嗅覺往往是用化學作用解釋性吸引力與愛情的重要關鍵。

▼▼▼按圖瞭解男人性感聲音比外表更有的吸引力▼▼▼

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然而，以上我們討論的是以男性出發的觀點，前兩者都沒錯，視覺與嗅覺都是能夠讓你更加分更具魅力的條件，不過可別忘記聽覺，它比視覺嗅覺更神秘，當然，也更致命！以女人的觀點來看，聽覺更重要，也先恭喜大多數覺得自己外貌不夠有吸引力的男人，事實上，這一趨勢表明，男性更常透過眼睛墜入愛河，而女性則是靠聽覺想要戀愛。

在Netflix《宋飛正傳》系列的一集中，男主角與女主角似乎代表了剛剛以上的斷論。男人想跟一個他沒聊過天的女人約會，但女人則相反，她必須在電話裡聊過天才判斷要不要約出來，簡言之即使不知道長相也沒關係。所以影集中男女主角的約會像是聾啞相吸，女人是Blind Date（盲目約會），男人是Deaf Date（無聲約會），所以男女對彼此的差異感到很驚訝。

我們常說男人是理性的，女人是感性的，但是擺在與性有關的層面時，我們卻又不得不承認，男人更容易一看到外貌就淪陷。在《今日心理學》雜誌中，Eastern Connecticut State 大學心理學教授 Madeleine Fugère 表示，女性常被具有低沉的聲音吸引，因為聽覺傳到腦海中要比視覺經過更多思考，大腦會解讀聲音與語言涵蓋的很多特質，當中包括性吸引力：例如「低沉的聲音聽起來好陽剛又性感」「剛剛那段話是不是有什麼暗示？」諸如此類，而非立刻被一眼電到，這只能用生物演化來解釋，也就是女性認知到男性的好聽聲音與更高的睾酮水平有關，簡單說就是光聽聲音就可以聯想到性。無論怎麼解釋，性感的聲音對女性產生的影響，遠大於對聲音對男性的影響力與吸引力。

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看到這裡，您可能想知道下次約會前，照鏡子整理頭髮時，該練習甚麼樣的聲音。

這並不是說女生只在意聲音一件事，男性和女性傾向於採取不同的方法面對性與吸引力，特別是現在的時代迎來了過去未曾遇過的性自主的革命及浪潮，女性對自己的身體與自主權有了更深的體悟，傳統對女性心理的詮釋早已過時，單純只在意外表、身材或者智力的時代已經過去，越了解自己的女性對於如何選擇另一半，有更多不同的條件，當然這樣的女人定義的性感也不會單純只被外表給侷限。

兜了一大圈，重點是讓女性覺得你性感，其實是可以透過聲音來表現的。所以，如果你不認為自己的長相不是男神級的萬人迷，至少你可以調整你的聲音，學習更得體或者誘人的對話、並且在對話中展現你的魅力，關鍵時刻在耳邊說話還能讓人全身酥麻，至少你比一個外表優但話題無聊的男人更能征服她的心。而且從女人的認知來說，他依然會認為男人僅想到靠外貌來調情，忽略你慢慢設下的聽覺陷阱！

學會說話，你可以比別的男人先掌握機會。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：聽覺比視覺更刺激？！對於女生來說，男人性感的聲音比外表更有致命吸引力！】