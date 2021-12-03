有時在愛愛，即使另一半「埋頭苦幹」，卻還是讓妳只想大喊好無感嗎？醫師指出，「床事就是技術活」，女生需要氣氛營造，她也分享女生8大高潮敏感帶，透過層層高潮堆疊，讓妳重新認識愛愛的美好！



台灣婦產科醫師張瑜芹在粉專「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹東區 張瑜芹醫師」發文分享，根據她的門診經驗，床事狀況有超過9成問題都在床伴身上，直言「床事就是技術活」。

張瑜芹表示，男生若只會狂抽猛送是不合格的，比起男生射完了事，女生更需要的是氣氛的營造，如果有音樂、前戲、情趣，可以讓女生更融入整個浪漫氛圍，而嘴唇、脖子、手指、耳朵等部位，也可以讓女生達到高潮，透過層層堆疊，互相效果加乘，「妳會重新認識愛愛的美好！」

▼▼▼按圖瞭解女生的「8大高潮敏感帶」▼▼▼

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「貼心的床伴應該陪女生一起尋找身體的神祕敏感帶」，張瑜芹分享了8個女生高潮敏感帶：

1.G點

張瑜芹指出，G點位於陰道前端，往前堆的位置，比較容易找，女生也可以自己用手指探索，才能引導床伴正確位置。

2.A點

醫師說明，A點位於子宮頸前端，較考驗床伴技術，必須要透過嘗試不同角度尋找位置。

3.嘴唇

張瑜芹說，懂親吻的會讓人高潮，但不懂親的讓人低潮。

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4.乳房

醫師透露，可以透過愛撫、親吻、搓揉、吸吮，讓女性達到高潮。

5.脖子

張瑜芹表示，除了「吻」、「舔」、「親」、「咬」，還可以順便弄亂頭髮。

6.屁股

醫師解釋，透過輕柔或是拍打，可以讓床伴知道愛的力道。

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7.手指

張瑜芹提醒，吸吮手指時記得抬頭放電，「女生肯定暈船」。

8.耳朵

張瑜芹提到，耳朵末梢神經密集，「吹一下就不要不要」。

「假假叫得了一時，假叫不了一世」，張瑜芹強調，女生要誠實相告床伴對於性愛的感受，兩個人一起進步，才能保持愛愛的品質。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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