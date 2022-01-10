Reddit千萬網民票選P圖大戰2021作品Top 20　魔戒甘道夫爆笑客串

Reddit的子版塊Photoshop Battles（P圖大戰），每年都會舉辦年度網民票選，選出全年最佳的改圖作品。技票結果已經公布，當中有搞笑有認真，更有令人意想不到的神奇爆笑P圖作品。



當魔戒的甘道夫，穿越到現代社會時。

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Photoshop Battles是一個擁有超過1700萬名網民加入的Reddit子板塊，每個星期都會有特定的圖片及題目，供P圖大神發揮小宇宙及創意，自然也引來大量網民圍觀和留言「畀LIKE」。每年的第一個星期，板塊都會整理在過去一年內的題目，再由網民投票選出TOP 20。投票結果已於1月6日公佈，大家一起來看看大神們的作品吧。

👇👇👇即睇TOP 20作品👇👇👇

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大家看完之後，覺得哪一張最有趣呢？小編認為尼古拉斯基治的十分有梗，而且是連環圖，實在太搞笑了！留言分享一下你的看法吧！

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