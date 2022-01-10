石原聰美今日(10日)宣布有喜！前年嫁給圈外男子的女神石原聰美（又名石原里美)，透過經紀公司公布自己已懷孕，不少網民立即恭賀。其實日本不少女神級女星已嫁作人妻，《開罐》為大家集合了12個最美人妻的日本女星，大家看了應該會很唏噓。。。



35歲日本女神石原聰美今（10日）透過經紀公司發聲明宣布懷孕，「我已經有了第一個孩子，目前已度過穩定期。」石原2020年10月閃嫁圈外男友，大家至今仍不知男方身分，只知是一般上班族」。石原聰美在聲明中更表示，「我希望我能把孩子放首位，並按照自己的節奏努力做我喜歡的工作，多謝一直都支持我的人。」預計春天就要迎接新成員誕生。

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石原聰美婚前甚多桃花，過去曾與山下智久、佐藤健、小栗旬等日本男星傳緋聞，又曾被爆與IT社長交往，甚至達談婚論嫁階段，但最終分手。其實不少日本女神級數的女星已嫁作人婦，令到不少男網友含淚祝福！



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