以前總聽長輩說，人要早點明白一些道理，才會少走一些不必要的彎路。可人生那麼長，那些有用的道理就算什麼時候才明白也不算遲吧！



而今天，小編就在網上蒐集了 18 條個人看完後覺得非常有感觸的道理，一句句扎心，但又會有種和自己和解的感覺哦！

▼▼▼▼點擊看18個太遲明白的人生道理▼▼▼▼

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1. 世界不是善意的，收起你的天真。

2. 事情沒有做成之前，不要告訴任何人。

3. 不要炫耀和顯擺你的成就，有人會希望你過得好，但沒有人希望你過得比他好。

所有事情的成功，都是靠堅持不懈的努力累積而來的，所以不要嫉妒、不要抱怨，默默去努力得到自己想要的，並時刻提醒自己想要什麼，那麼總有一天一定會成功的。社會那麼複雜，別等到受了傷才學會「防備」和「戒心」哦。

4. 不要在深夜做一個重要的決定，很容易後悔。

5. 自己明確知道沒有意義的事情，就不要去做。先學會如何自控，先學會管好自己的行為。

「學會自控」就如女人天天喊減肥一樣，那是一輩子要做的事。人只有先學會如何自控了，才不會在情緒低落和浮躁時，做出錯誤的決定。

6. 圈子不同，不必強融。

7. 時刻提醒自己，千萬不要自己感動自己。

8. 人到了一定的年齡，就要扔掉四樣東西：沒意義的酒局、不愛你的人、看不起你的親戚、虛情假意的朋友。

9. 在喜歡你的人那裡，去熱愛生活。在不喜歡你的人那裡，去看清世界。

我們一定要記得，所有事情到頭來，都是你情我願的付出。所以比起做些總自我感動的事情，不如先多多愛自己，離開讓你不舒服的環境，離開讓你不開心的圈子。

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10. 千萬不要有任何改變別人的想法，因為你拯救不了任何人，你也改變不了任何人。

這句話真的很扎心，但也很先是。改變不了別人的想法，就如你永遠叫不醒裝睡的人……對方不是不知道，而是不想知道。

11. 人生，除了生老病死，其他都是小事。

小編看過這麼一句話說：「人的一生，悲歡離合不相通，可生老病死卻相同。」生而為人，我們每天都會經歷各種不同的好事、難事，但這世上除了你的性命，沒有什麼更最重要的了，不是嗎？

12. 學會表達，不要讓對方猜。

13. 當下的感受，要學會說出來。

坦然表達自己的感受不好嗎？喜歡就說喜歡，生氣就說原因，錯了就開口道歉。在喜歡的人面前千萬不要說反話，也不要讓對方猜不透。

14. 一定要擺脫討好型人格！

15. 學會拒絕是值得你終生學習的一堂課。

2021年已經結束了，你還是一個總不好意思拒絕他人的人嗎？還是擔心自己的拒絕會遭人討厭嗎？快點擺脫這樣的想法吧！因為一段建立在討好上的關係，百分之百都是無效且無意義的。

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16. 世界上沒有所謂的感同身受。

小編最愛何炅說過的一句話：「你永遠不要去跟別人講另一個人的不好，因為你不知道誰才是別人。」同樣的，你可以和他人分享自己的不開心，但千萬不要指望每個人都能站在你的立場理解你。人長大後就會漸漸明白，很多事情我們只能默默消化。

17. 你越在意什麼，什麼就會折磨你。過去的事情可以不忘記，但一定要放下。

是好是壞，要面對的事實總得面對。於其不依不撓的讓自己越來越不開心，不如學會放下，讓自己好過一些。

18. 別人可以自嘲，你千萬別跟著附和，懂得自嘲的人情商都不會太低，但喜歡附和踩人的，情商是真的低。

經常自嘲的人，其實大多都是用自己的弱點來保護自己。倘若你還跟著附和的去嘲笑對方，那麼就只是在對方身上再劃上一刀不是嗎？聰明人不會這樣哦。

以上這18個道理，你們都讀懂了嗎？都做到了嗎？2022年了，大家快MARK起來定下目標吧！

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