25句毒雞湯刺中痛處卻療癒　「你喝醉想起的人是不會來接你的」

誰沒有在深夜裡崩潰、遍體鱗傷過？考試落榜、四處求職無果、工作上替別人揹了黑鍋、親人驟逝、友情說變就變、一個人深夜頂著高燒去醫院打針、相戀多年的人說不愛就不愛了……。心裡有無數句的「去他的」，到了嘴邊都成「好的」。同事誇你人緣好，他們不知道你看見人就想跑。



大人的世界都是如此。如果這樣都沒弄死你，它就會把你帶到更暖、更明亮的地方。無論你在那些突如其來的艱難到來時如何咬緊牙關，總會在某一個瞬間覺得難以抵擋。不如好好大哭一場，然後拍拍裙擺上的灰塵，繼續往下一個路口奔跑。這些成長的歷練，是為了讓我們在人生的更高處相見。

延伸閱讀：女生語錄｜10句關於孤獨的金句： 即使結婚 也要保有獨處的習慣

+ 6

在世間跌跌撞撞很多年，願你依然還有被感動的能力、流淚的能力、脆弱的能力，以及永遠溫柔地看待這個世界的能力！

「成年人的崩潰確實是無聲的。內心沙塵暴捲走了一座又一座城市，殘垣斷壁又被海嘯沖刷，心碎成了沙子，就算撿起來都根本沒法拼湊。溺水了以後又被鯊魚吞掉，等了三夜都沒有等到天明，無人生還。這種程度，說出來的卻是『沒什麼啊，怎麼了？ 』」

「真正屬於你的東西，是不需要用痛苦來堅持的。這並不意味著過程中不會出現痛苦，而是無論多麼難、多麼累，你咬著牙做完之後都會獲得巨大的滿足，是那份滿足和成就感在支撐你前行，而不是痛苦本身。不要沮喪、不必驚慌，做努力爬的蝸牛或堅持飛的笨鳥。」

你無須害怕面對真實的自己，因為，那正是你變好的路。不求認同、不求喜愛、不求讚美，愛自己最可愛！又痛又毒又療癒的「開智」小金句分享：

▼▼▼愛自己的25條又毒又療癒開智金句分享▼▼▼

+ 25

延伸閱讀：

面對人生、討厭的人、朋友，讓你會心大笑的30則原創金句

道出上班族無奈心聲！重溫日劇《我要準時下班》20個扎心金句提醒你工作之外也別忘了生活！

【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：「就算你是仙女，下了凡也得靠自己。」愛自己的25條又毒又療癒開智金句分享】