你永遠唔會成功！五大「沒有」阻擋成功　一招打倒失敗的人生

撰文： 萬里機構 最後更新日期： 2021-02-03 08:00

阻礙你成功的「5沒有」 （以下內容節錄自《激勵自己的80個小講堂：告別沒有自信、沒有夢想、無法行動的自己》。）

▼▼▼阻礙成功的「5沒有」▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

①沒有自覺

如果沒有「要讓人生成功取決於自己的行動」的「自覺」，你就會流於輕鬆安逸的生活方式，無法自己展開行動。

②沒有興趣

如果對自己或身邊的朋友、家人、工作夥伴、現在、身邊正在發生的事情、為了未來必須具備的事物，全部都「漠不關心」的話，那麼你就無法受到身邊事物的良好影響。不會幫上誰的忙的話，那麼也不會得到任何人的幫助。

③沒有知識

該怎麼樣才能解決目前遇到的問題呢？獲得「知識」的話，就能找到解決各種問題的破口。為此，我們要持續從書本、他人的談話、目前為止得到的經驗等各種事物中學習。這些知識將會在人生的各個階段對你有所幫助。

④沒有行動

最重要的就是「行動」。即使在腦中思考過許多事情，但若是沒有行動的話，就不會得到成果。這跟什麼都沒有思考的結果是一樣的。只有行動才能夠改變你的人生。

⑤沒有責任感

最後，讓你的、甚至你身邊的所有人的人生變得更美好，全都是你的責任。沒有責任感的人，會把辛苦的事情、麻煩的事情、雖然知道很重要但還是不想做的事情，馬上都丟給別人。這樣的話什麼也不會改變的。

如果可以將這些全部變成「有」，那你一定能成功

相關圖輯：人生是場RPG，但究竟有幾似又點先玩得好？（點圖率先閱讀）▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

書名：激勵自己的80個小講堂：告別沒有自信、沒有夢想、無法行動的自己 作者：張替一真 譯者：黃嫣容

【本文獲「萬里機構」授權轉載。】