人生勝利組分享10個成功關鍵　不吃早餐、重複聽一首歌竟是秘訣？

我們總是認為，成功人士的經驗無法完全複製，因為他們和我們的出發點不同，因為他們是人生勝利組。但全球暢銷作家提摩西‧費里斯不這麼認為，他的新書《人生勝利聖經》採訪超過百位世界級成功人士，包括荷李活明星、極限運動員、暢銷作家、科學家，還有無數商業巨頭及創投家。他將這些人的經驗濃縮成「工具」，實際用在自己身上，治好了纏身多年的萊姆病，投資賺了幾百萬，並修復了幾段重要的人際關係。



他從這些強者的人生故事中抽取精髓，歸納出可實際執行的細節，例如他們早上起床的第一個小時都在做什麼？他們都怎樣保持身材？他們都看什麼書和電影？他們聽過最好和最爛的建議是什麼？最重要的一點，他們是如何問問題的？提問就是你寶貴的鋤頭，對的問題可以敲開人心、敲開機會的大門。學習這些人的思維模式，調整自己的角度，你就會看見不一樣的世界。

參考別人的成功關鍵，說不定你也能夠躋身人生勝利組（點圖率先閱讀）▼▼▼

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全書歸納為「健康」、「財富」、「智慧」三大主題，收錄超過一百位名人的訪談精華片段，並且歸納出這些世界級強者的10個共通點：

1、一日之計在於晨，善於利用晨間時光

2、超過80%的人平常會做某種正念（mindfulness）或冥想練習。

3、超過45歲的男性竟然大多不吃早餐，不然就只吃一點點。

4、許多人睡覺時會使用溫控床墊，讓自己一夜好眠。

5、習慣靠重複聽同一首歌來專心。

6、都曾投入自己的時間和金錢進行某種專案或研究，然後提供給潛在買家。

7、相信「失敗只是一時，並非永遠」。

8、將他人眼中的「弱點」轉變成自己的巨大競爭優勢。

9、了解提問的重要性；你提出的問題是什麼樣的格局，你就會得到同樣價值的答案。

10、這些大人物幾乎都是凡人，但是能把一、兩個長處發揮到淋漓盡致。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：「習慣重複聽同一首歌、大多不吃早餐…」超過百位世界級成功人士的10個共同點】