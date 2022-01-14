Instagram已經成為大家生活的一部份，不少人會在上面分享生活有趣的時刻。最近有位香港男生，因為在Instagram上分享了一首歌，引起了女友的不滿，令他本人莫名其妙，更po上討論區求救。



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近日一則貼文《如何應對女朋友以下嘅對話》引起連登網民熱議，樓主「妖股之手」在文中表示，自己只是在Instagram中分享了一首歌，女朋友就突然發難，「佢就話我唔係放佢係第一位」，質疑樓主為何不在第一時間跟她分享，反而放上Instagram。樓主直言對方已經不是第一次無理取鬧，「差唔多一星期都有幾次以上」，更貼出幾張對話截圖，希望廣大網民可以幫手拆彈。

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不少網民都認為女友過於無理取鬧，而且是個控制狂。各位讀者又覺得，樓主應不應該分手呢？留言說說你的看法吧！

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