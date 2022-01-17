《One Piece》相信大家都很熟悉，即使漫畫多達1000集，故事内的時間線上其實只過了兩年,不禁令人好奇角色們未來成長會如何。YouTuber Norridzuan Art 就將自己對《One Piece》角色未來長相做成畫作，猜想他們多年後的樣貌。今天我們就一起來看看他們能否對抗時間的考驗吧！



YouTube: Norridzuan Art

Norridzuan Art在YouTube上不時發佈與動漫有關的畫作，將角色重畫成其他名作的畫風或將動漫美男變成美女，發揮他的無限創意。《One Piece》中路飛和他的「草帽海賊團」踏上成爲「海賊王」的冒險，漫畫到了1000多集，路飛由17嵗時踏上旅程變成了19嵗的好青年。透過Norridzuan Art的想象力和細心的描繪，看看20年、40年、甚至落魄版《One Piece》角色們的變化。

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首先是20年後，「草帽海賊團」的各位變得更成熟。山治頭髮長了，喬巴毛髮也更茂盛、有令人羡慕的强壯身材，兩位美女變得更有女人味。布魯克還是骨頭。

👇👇👇即睇20年後角色變化👇👇👇

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40年後。。。路飛變成了鬍鬚叔叔，山治、索隆等人多了不少白髮和皺紋，露出初老痕跡。第一美人寳亞則不愧對蛇姬稱號，絲毫不見70嵗的老態。雖然髮量好像少了一點，布魯克還是骨頭。

👇👇👇即睇40年後角色變化👇👇👇

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最後，Norridzuan Art的想象力將我們帶到60年後的未來，繪畫出老後失業的海盜們。娜美變成大媽，美男索隆除了半頭綠髮已經完全看不出昔日光輝，芬奇是愛上了《龍珠》或《JOJO》嗎？而布魯克還是骨頭，不過今次燃燒起來了？！

👇👇👇即睇落魄版角色的長相👇👇👇

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到底路飛會實現夢想成爲「海賊王」，還是與同伴們各散東西呢？不妨留言分享一下大家對《One Piece》的未來有甚麽看法吧！

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