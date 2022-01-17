同事食晏專叫貴嘢再強行AA制　網民嫌樓主懦弱被恰獻計助先發制人

跟一大班同事食飯時多數都會AA制，那麼三人行的時候，又會AA制嗎？最近有網民在網上討論區發問，指自己跟另外2個同事經常一起出外吃午餐，可是其中一位同事卻經常叫貴價餐點，更次次斬老奉要求AA制，令他非常苦惱。



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網民「劉娜比」在連登討論區中指出，三個同事一起吃飯「我 $55、同事A $48、同事B $62，同事B就諗住大數除3就算，但同事A無啦啦就要比多$7」雖然自己是$55，除以3對他沒有影響，可是同事A就要多付7元，直言替同事A感到不值，有得一次就有第二次，各網民求助：對住啲咁既濕X同事要點部署？

不少網民一方面，指同事B不該、厚面皮，另一方面卻指樓主明明感到不妥，也不願意出聲，是同事A蝕底的幫兇。為了避免情況再次發生，網民紛紛獻計，如何先發制人，龐上以上的情況。

👇👇👇按圖看如何避免強行AA制👇👇👇

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不少網民都認為同事B有點過份，是「擺明攞著數」，同事又太「淋善」，樓主隔岸觀火更不可取。大家如果遇上這樣的情況，會怎樣處理呢？留言分享一下你的看法吧！

同場加映：返新工公司竟一次過出一年糧？網民感疑惑 過來人爆細思極恐內情

如果有一份工作，會在你上班不久，便一次預先支付你一年薪酬，你覺得如何？最近有台灣網民遇到這個問題，對公司的做法感到疑惑，便到網上討論區向其他網友請教，有網民解構公司的做法原來細思極恐。👉即睇公司有咩陰謀👈

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