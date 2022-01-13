「兩餸飯」本來賣點就是「大件夾抵食」，不過站在消費者角度，自然想「有咁抵得咁抵」，最近就有自稱有食兩餸飯12年經驗網民分享其「必勝方程式」，務求買三餸飯時可以「爆盒」，令阿姐夾出最大份量。有網民讚嘆：「果然係一個有歷練嘅人！」



（資料圖片）

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量化與不可量化

網民Brian Brain於facebook「香港兩餸飯關注組」發表「12年三餸飯經驗無私分享」，他的「必勝方程式」主要應用於「三餸飯」，關鍵是將餸菜分開為可量化與不可量化，如蕃茄炒蛋是不可量化，但雞翼則是可量化。操作上則要在落單時先叫兩餸飯，「基本上你係要連自己都呃埋」👇👇👇 看網民詳述「必勝方程式」及如何突襲夾餸姐姐👇👇👇

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網民：食餐飯真辛苦

對於該位網民的實戰心得，不少網民都讚嘆「好精明，計到盡」，的確能夠應用。然而，同時有不少網民認為不必要，因為「食唔落」，而且這種手法也不能長期應用：「一星期食4、5次，個阿姐都認得我啦！仲扮乜鬼兩餸！」另有網民指，如果中途轉成三餸飯，有店舖會將原來已夾到飯盒裡的餸減走。

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