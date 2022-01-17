韓國綜藝《單身即地獄》連日來話題不斷，繼續高踞Netflix香港排行榜，人氣成員宋智雅就在YouTube拍片回答網民問題，並公開拍攝時的趣事，《Opener》整合8大你不容錯過的Q&A，即睇女神逐一解答！



智雅迷倒不少男參加者／《單身即地獄》截圖

智雅曾同時獲3位男士選為想一同去天堂島的對象，不過她就自爆怕連1票也沒有，因為男生們起初都沒有主動找她聊天。獲得高票數的她又不敢表現得太開心，唯有繼續面無表情。

智雅不敢表現得太開心／《單身即地獄》截圖

節目不少經典場面都和智雅有關，她更被網民稱為「戀愛教科書」。她坦言沒想過這些行為會成為話題，因為只是呈現自己戀愛時的真實面貌！

這一幕令智雅被網民稱為「戀愛教科書」／《單身即地獄》截圖

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節目播出後，智雅被身在釜山的媽媽訓話，指她穿著的比堅尼太性感！爸爸則表示智雅留下Oppa字條給賢中一幕最驚喜，大讚女兒高招。

收到Oppa字條的賢中十分心動／《單身即地獄》截圖

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同場加映：《單身即地獄》宋智雅10大撩人瞬間 女網民甘拜下風：也太會了吧

Netflix原創節目《單身即地獄》正在熱播中。不少參加者知名度急升，特別是在節目中同時迷倒3個男參加者的宋智雅。相信大家在觀看節目時，都曾經因為她的撩人語錄而感到心動吧？讓《Opener》與大家一起重溫她於節目中的10大撩人瞬間，各位單身的女士都可以向她學習一下！👉即睇宋智雅10大撩人瞬間