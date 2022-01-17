Omicron在社區爆發，不少公眾地方高危，其中人人都會碰的𨋢掣更是傳播病毒的地方，大家有無發現多了人入𨋢無人撳閂門掣，個個都打算由其他人代勞？近日有連登網民出帖發起搭𨋢最討厭的行為，你自己問心有無做過？



疫情嚴重，不少市民也擔心𨋢掣會傳播病毒（資料圖片）

Omicron在社區爆發，由於病毒傳播力驚人，不少人也擔心出入高危地方，或者觸碰公眾物件會招來病毒，其中一個大家出人都須面對的就是搭𨋢撳掣，若住高樓大廈根本無可避免。不少網民也分享近日又再多了人入𨋢唔撳𨋢，又或者用紙巾或鎖匙或筆撳𨋢掣，「見過有人用張霉霉爛爛嘅紙巾撳𨋢，撳完佢又自己用返」。雖然疫情嚴峻，但入𨋢撳關門掣都是基本禮儀，近日網民「施丹覓腸逆市奇爸」就在連登討論區發帖「嚴選搭lift 界最仆街既行為」，不少網民都踴躍發言，綜合各方意見，以下10個搭𨋢行為最為討厭及自私。

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Omicron在社區爆發，染疫的國泰空少只是曾在屯門愛定商場東亞大藥房逗留5分鐘，藥房老闆一家四口其後受感染，衞生防護中心懷疑可能是「毒銀紙」播毒。其實銀紙向來被視為污糟物，因為多人經手，而日媒就曾街訪當地市民，發現銀紙被日本人視為10大最不能摸的物件，但都只是排行第八！點擊這裡看不能摸的10個地方