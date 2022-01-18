【宋智雅/單身即地獄/金賢中/山寨】韓國YouTuber宋智雅在《單身即地獄》爆紅，昨日（17日）卻爆出懷疑著假名牌風波，最終宋智雅在個人IG發聲明道歉，承認部分衣著是假貨。同一時間，在節見配對成功的男生金賢中，被發現已經在IG取消對宋智雅的關注。



宋智雅爆出懷疑著假名牌風波。

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早在1月15日，已有韓國YouTube頻道指出宋智雅在《單身即地獄》和IG等穿過的部分名牌衣服都是假貨，當中更有一早已經停產的絕版服裝。事件發酵後，宋智雅最終於IG上載手寫信，承認有部份衣飾是假貨。

其實不少明星都中過「山寨伏」，當中更有天后級人物，有位內地女明星更是連多家知名大品牌都山寨了一遍，被稱為「山寨女王」。不過亦網民指出，女星們有時被會被買手「伏」，買了山寨衣著而不自知，只好大嘆倒霉。

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有網民表示，有些看上去是「高仿」，其實只是造型師對衣服作出的修改，不過亦有網民指，真正大牌名牌衣服動輒上百萬一件，願意借出讓你穿已經不得了，怎可以隨便修改？

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