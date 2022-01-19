【公務員／政府工／搵工】有意轉工搵工的朋友看過來！多個政府部門持續請人，當中教育局請計劃行政主任，學歷及工作經驗要求並不高，而其中更罕有請時薪計的犬隻訓練師，不妨看看是否啱自己申請。



多個政府部門持續請人。（資料圖片）

今次共整合了6份低門檻政府工職位空缺，不過今次全屬非公務員職位，但要求並不算高，學歷要求大學畢業或以下，部分須有工作經驗。以教育局請計劃行政主任為例，持有學士學位，在綜合招聘考試兩張語文試卷中取得「二級」成績就已經可以申請，當然具備基礎教育教學經驗及學校/教育局資訊系統的工作經驗者優先

👇👇👇點圖睇６份職位空缺👇👇👇

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以上職位空缺中，有兩份截止日期為１月20日，若有意申請便要盡快準備了，當中有些只接受電郵申請，大家申請時要注意。

（一切資料以官方發佈為準)

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