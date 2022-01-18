再見亦是朋友，職場上人緣好非常重要，所以不少打工仔都會與舊公司同事保持聯繫。最近就有網民表示，收到前主管邀請與舊公司同事食「尾牙」，她欣然赴約，沒料到飯後該前主管竟開口要求夾錢埋單！



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「我聽了整個傻眼！」

台灣女網民「洪興十三妹」投稿到facebook群組「爆料公社」，她表示：「雖然離開了前公司但私下還是會跟以前的同事很要好。」早前她接到男性前主管電話，邀請到出席尾牙，「既然是前主管邀約的應該就是他舉辦的也是付錢的那一位吧！」然而，吃完前主管突然開口要出席者夾錢，「我聽了整個傻眼！邀約吃尾牙不是都人到就好嗎?為什麼還要付錢......」她表示最後還是付了錢，但回到家後馬上封鎖前主管的Line與電話！

網民：夾錢叫聚餐

食尾牙要夾錢，不少網民都表示太過份，「我也以為是要請客耶！那他就不要說什麼尾牙，應該說『聚餐』」，另有人說：「超誇張也不先說，下次他再來一定要先問清楚，尾牙還自己付錢真的很虧！」

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甚麼是尾牙？

傳統習俗每月農曆初二、十六這兩天，商店都會準備三牲（雞肉、豬肉、魚肉）等肉類祭品祭拜土地神祈求平安，而到農曆十二月十六這天就是一年間的「尾牙」。現時不少人都化繁為簡，一年只做一次尾牙，甚至已沒有祭祀儀式，單純就是年終宴會，即「春茗」，公司宴請員工，上下同樂，以慰過去一年的辛勞。

老細借嘢唔還點算？

已離職的打工仔，大可以「封鎖」前上司、前老細，從此絕交。如果是現任老細的無理行為或要求，要「拆彈」就困難得多，之前就有位打工仔表示，老細借了他的按摩枕一直不歸還，他不知道如何開口，於是上網徵求意見，結果引起大批網民討論，👇👇👇以下精選了網民6個實用建議👇👇👇

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同場加映：同事食晏專叫貴嘢再強行AA制 網民嫌樓主懦弱被恰獻計助先發制人🤣

跟一大班同事食飯時多數都會AA制，那麼三人行的時候，又會AA制嗎？最近有網民在網上討論區發問，指自己跟另外2個同事經常一起出外吃午餐，可是其中一位同事卻經常叫貴價餐點，更次次斬老奉要求AA制，令他非常苦惱。詳情請到原文閱讀👈👈👈