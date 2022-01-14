不少打工仔離職last day時好來好去都會派散水餅，但若然你和公司的同事或上司關係麻麻，甚至狗咬狗骨，你會選擇直接唔派，還是利用散水餅來表達自己的不滿？

近日有網民在Facebook上分享，公司有同事離職派散水餅，但上司一直針對他的關係，兩人結下深仇大恨，結果他送了一條狗骨給上司食！雖說非常大快人心，但有網民指出如果此事被紀錄下來便GG了！



《不懂撒嬌的女人》劇照

日前有網民在Facebook群組奴工處上分享了一則貼文，他指近日公司有同事辭職，而這位同事的上司一直非常針對他，不單只會當眾罵他，更會捉他的痛腳再report給頂頭的老細知，因此二人早就結下深仇大恨。結果，這位同事便決定在派散水餅的時候來個大報復，特意在普通的散水餅旁邊放了一條狗骨，並寫上「BE A DOG, DON'T BE A MAN」的字句，指明是給他的上司。

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雖說能對付一直針對自己的上司，非常大快人心，不過有網民指出若然這位愛針對他的上司把他的散水餅影底，並送到人事部作紀錄便GG了。因為若然他的下一份工作打電話到舊公司做Reference Check，那麼這位同事的散水餅事件便會成為他求職的缺點，影響他就職的機會。

《HOPE~不受期待的新人社員》劇照

世界非常小，今日的敵人可能是你明日的朋友，尤其在職場上建立一份良好的人際關係真的非常重要，若然想好來好去，在辭職的時候應該做些甚麼才不會再見便是陌路人？「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」為職場新鮮人指點迷津，教一眾新人如何8招得體地辭職。

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的確呈一時之快非常爽，但冷靜過後你又會不會後悔自己這一時的衝動？現實生活中總是「識人好過識字」，多一個朋友總比多一個敵人好。各位被老細壓搾的朋友，若然有日辭職了，記緊反正都忍了這麼久，不如忍埋最後這日吧！

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同場加映：徐英偉快來看！搞不懂上司，上司就搞掂你 15句職場有毒雞湯傍身

民政事務局局長徐英偉在1月3日出席宴會，與1名確診者同場，被列為密切接觸者送往竹篙灣檢疫隔離。特首林鄭月娥，點名指對徐英偉的表現感失望，同時表示「不會為官員個人行為負責。」有別於早日要求國泰高層負責的強硬口吻，被網民批評雙重標準。不少網民都表示，事件可以看出上司跟下屬之間的微妙關係，直言徐英偉「係咁先」，難有升遷機會，令上司非常頭痛。不過網民亦對林鄭只在記者會上點名批評，卻不願負責大感不滿，但亦無可奈何，直言「我返工都係咁」，在職上場已見怪不怪。

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