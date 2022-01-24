不論是大企業還是小公司，至少都要提供最基本設備給員工，但不少網民就在討論區表示遇過庹縮僱主，返工要自備「私伙嘢」，小至全部文具自費，大至去垃圾站執二手櫈，以下這些情況不知你又有沒有遇過呢？



遇上庹縮公司，最嚴重連工作質素都有影響 / ViuTV《大叔的愛》劇照

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網民「文星伊LUNATIC」在連登討論區分享，表示自己試過返工的地方連Adobe企業月費也沒有交，最後要用自己帳號登入，隨即引來其他人分享慘況！不少人都嫌公司提供的不夠好，所以決定用「私伙嘢」，但亦不少得遇上庹縮公司的人，最嚴重連工作質素都有影響。

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雖然有一班打工仔連基本物資都欠奉，但其實許多網民的情況都不算差，只是寧願自費也要用較「高質」的物品。最多人嫌棄的是鉛子筆，表示公司購入的平價筆相當難用。

其次是「歎世界」式上班的人，網民「唔講由至可」指會帶枕頭和被子；另一網民「二元對立非黑即白」就自爆有私家電磁爐、電飯煲和雪櫃，可以在Office煮飯！

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