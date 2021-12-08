《鬼滅之刃遊郭篇》盤點首集4大看點　首播重現炎柱陣亡極感人

日本超人氣動畫《鬼滅之刃》第二季《鬼滅之刃 遊郭篇》於12月5日正式開播，動畫改編自漫畫家吾峠呼世晴創作的同名漫畫系列《鬼滅之刃》，承接電視動畫首季《竈門炭治郎 立志篇》以及動畫電影《鬼滅之刃 無限列車篇》。



炎柱煉獄杏壽郎在《鬼滅之刃 無限列車篇》陣亡。（擷圖）

炎柱煉獄杏壽郎陣亡一幕令不少影迷淚灑戲院。（擷圖）

回顧大哥陣亡熱血感人一幕

首集播出長度達47分鐘，幾乎是以往兩集的長度，相信影迷會睇得相當滿意。《鬼滅之刃 遊郭篇》緊接《鬼滅之刃 無限列車篇》的劇情，開場即重溫炎柱煉獄杏壽郎被上弦之參猗窩座殺死的熱血感人一幕，炎柱在臨死前向炭治郎留下遺言，希望他能幫忙將遺言帶給身在家鄉的爸爸和弟弟。

音柱宇髄天元華麗登場在蝴蝶屋。（擷圖）

音柱宇髄天華麗登場

到後半部，音柱宇髄天元突然現身在蝴蝶屋，企圖「擄走」鬼殺隊的神崎葵以及高田菜穗，不過剛好出完任務返回蝴蝶屋的竈門炭治郎、我妻善逸以及嘴平伊之助對音柱進行反抗，要音柱放開一眾女孩子，一輪鬥嘴後更似要即時開戰一樣！

炭治郎、善逸、伊之助三個打算對付音柱？（擷圖）

炭治郎、善逸、伊之助勇救蝴蝶屋同伴 將化身成日本藝妓

後來音柱突然答應炭治郎、善逸、伊之助三個換一個神崎葵，要跟他出任務，條件是三人絕對不能違抗他，然後四人一同上路，正式展開《遊郭篇》，即將講到炭治郎、善逸、伊之助要化身成為藝妓潛入藝伎雲集的日本花街並搜尋鬼的情報，更需要幫忙尋回音柱的三名老婆，事關三人為了調查鬼而化身藝伎後突然失蹤。

+ 5

音柱預告大家要一同去到藝伎雲集的日本花街搜尋鬼的情報。（擷圖）

最美上弦之陸鬼「墮姬」登場

不過當四人去到花街後，將會碰上實力強勁的上弦之陸「墮姬」，繼而展開連場大戰，而影迷更可以見識到音柱的實力，後來更會跟鬼王鬼舞辻無慘碰面。

最美上弦之陸鬼「墮姬」即將於下集登場。（擷圖）

點擊睇最美上弦之陸鬼「墮姬」：